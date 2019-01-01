Создание бизнеса

Открытие компании: подготовка документов, регистрация юридического лица в ФНС.

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Обслуживание юрлиц

Реструктуризация предприятия: внесение изменений в реестры, корпоративный юрист.

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Ликвидация бизнеса

Помощь в закрытии фирмы: подготовка документов и ведение процедуры.

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Команда профессионалов

Команда профессионалов

Один юрист хорошо, а команда лучше: коллегиальность решений минимизирует риски.

Универсальный сервис

Универсальный сервис

Работаем с документами и корреспонденций в оффлайне и в онлайне - так, как вы привыкли

Экономия времени

Экономия времени

Принцип конвейера при подготовке рутинных юридических действий и решений.

Экономия средств

Экономия средств

Штатный юрист дороже абонентского юридического обслуживания на аутсорсе

консультация по услугам

Не знаете - какие документы и как надо заполнить для прохождения процедуры государственной регистрации предприятия? Не хотите стоять в очередях у нотариуса и в налоговой? Боитесь, что получите отказ, при котором придется заново оплачивать нотариуса и госпошлину и все начинать сначала? Нужен гарантированный результат в кратчайшие сроки? Менеджеры компании оперативно ответят на звонок или письмо и подготовят коммерческое предложение.

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...ваши преимущества

Просто и быстро

Просто и быстро

Время - деньги, а стояние в очередях равно инфляции.

  • Не нужны специальные знания

    Мы - эксперты, но и в очереди за вас постоим.

  • Быстрее, чем МФЦ

    Надёжнее, чем банк. Проще, чем Госуслуги

  • О компании говорят

    Мы на слуху, и за 10 лет ни одного отрицательного отзыва.

Выгодно

Выгодно

Низкая в сравнении с конкурентами стоимость услуг

  • Возможность получить обслуживание дешевле

    Сервис по тарифу позволяет сэкономить до 20% средств

  • Минимальная цена базовых пакетов

    Стоимость регистрации юрлица без адреса от 6000 руб., ликвидации - от 20.000 руб.

  • Твёрдые честные цены не сбивают с толку

    В процессе переговоров стоимость не вырастет

Гарантии

Гарантии

Нужен гарантированный результат в кратчайшие сроки?

  • Гарантируем безотказный результат

    Наш опыт позволяет обеспечивать клиентам 100% гарантию выполнения задания

  • Никаких срывов

    Вы получите документы, необходимые для вашего бизнеса, в оговоренный срок

  • Все риски мы берем на себя

    В редчайших случаях форс-мажорных обстоятельств мы безвозмездно выполняем работу повторно

о компании

О компании

Время от времени любому предпринимателю требуется помощь грамотного юриста. Компания RIKS Consult предлагает быстрое и качественное решение любых правовых вопросов, связанных с ведением предпринимательской деятельности. Для вас работают опытные эксперты широкого профиля, которые всегда готовы проконсультировать клиента. Если вы находитесь в центре Москвы, то смело начинайте звонить по указанным номерам. Для тех, кому нужны лицензирование, регистрация предприятий, оформление смены юридического адреса, увеличения или уменьшения уставного капитала и т.п., двери нашего офиса открыты с 9 до 18 по будним дням, а сайт и WhatsApp активны 24 часа 7 дней в неделю..


Наш бизнес - это экономия ваших нервов, денег и времени.

5000

регистраций юрлиц

20

человек
в штате

15

минут обработка
заявки

9

лет на рынке
услуг

Статьи

Возможные отклонения от типовой формы устава ООО

Возможные отклонения от типовой формы устава ООО

Порой типовая форма учредительного документа не устраивает учредителей и воз...

Выход из общества путем отчуждения доли обществу

Выход из общества путем отчуждения доли обществу

В любой коммерческой организации наступает момент, когда один или несколько у...

Внесение изменений в ЕГРЮЛ при смене адреса

Внесение изменений в ЕГРЮЛ при смене адреса

В январе 2016-го были внесены коррективы в положения ФЗ за №129, которые, вступив в си...

Выход участника из ООО и распределение его доли

Выход участника из ООО и распределение его доли

В юридической практике существует термин «выход через распределение», которы...

Изменение юридического адреса ООО в 2018 году

Изменение юридического адреса ООО в 2018 году

Во избежание подачи недостоверных сведений в органы регистрации с 2017 года, да...

Возможные отклонения от типовой формы устава ООО

Возможные отклонения от типовой формы устава ООО

Порой типовая форма учредительного документа не устраивает учредителей и воз...

Выход из общества путем отчуждения доли обществу

Выход из общества путем отчуждения доли обществу

В любой коммерческой организации наступает момент, когда один или несколько у...

Внесение изменений в ЕГРЮЛ при смене адреса

Внесение изменений в ЕГРЮЛ при смене адреса

В январе 2016-го были внесены коррективы в положения ФЗ за №129, которые, вступив в си...

Выход участника из ООО и распределение его доли

Выход участника из ООО и распределение его доли

В юридической практике существует термин «выход через распределение», которы...

Изменение юридического адреса ООО в 2018 году

Изменение юридического адреса ООО в 2018 году

Во избежание подачи недостоверных сведений в органы регистрации с 2017 года, да...

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отзывы

Директор прогимназии 1672 г. Москва

выражает искреннюю благодарность за содействие и решение задач по оперативной регистрации нового Устава ГБОУ

Исанина Нина Николаевна

Даниэль Мачини

выражает свою искреннюю благодарность за качественное и своевременное выполнение обязанностей по регистрации юридического лица, высокий уровень профессиональной подготовки и доброжелательность.

Даниэль Мачини

"МюзикСитиКлуб"

благодарит RIKS Consult за профессиональную юридическую помощь и внимание, оказанное нашей компании в решении правовых вопросов (ликвидации юридического лица).

Потурная Т.В.

"Центросталь"

Выражаем компании "RIKS Consult" глубокую признательность за профессионализм, надежность, стабильность.

Пономарев К.А.

"Новое поколение художественной гимнастики"

выражает компании Riks Consult благодарность за оказанную профессиональную юридическую помощь по вопросам регистрации изменений и представлению интересов компании в государственных органах.

Евсеева Е.В.

Наши Контакты:

Адрес:
 Россия 109028 Москва, ул.Солянка, 13c2
Телефон:
 8 (499) 649-81-70
E-mail:
 info@riksconsult.ru
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