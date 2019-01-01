Создание бизнеса
Открытие компании: подготовка документов, регистрация юридического лица в ФНС.Подробнее
Обслуживание юрлиц
Реструктуризация предприятия: внесение изменений в реестры, корпоративный юрист.Подробнее
Команда профессионалов
Один юрист хорошо, а команда лучше: коллегиальность решений минимизирует риски.
Универсальный сервис
Работаем с документами и корреспонденций в оффлайне и в онлайне - так, как вы привыкли
Экономия времени
Принцип конвейера при подготовке рутинных юридических действий и решений.
Экономия средств
Штатный юрист дороже абонентского юридического обслуживания на аутсорсе
консультация по услугам
Не знаете - какие документы и как надо заполнить для прохождения процедуры государственной регистрации предприятия? Не хотите стоять в очередях у нотариуса и в налоговой? Боитесь, что получите отказ, при котором придется заново оплачивать нотариуса и госпошлину и все начинать сначала? Нужен гарантированный результат в кратчайшие сроки? Менеджеры компании оперативно ответят на звонок или письмо и подготовят коммерческое предложение.
...ваши преимущества
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Не нужны специальные знания
Мы - эксперты, но и в очереди за вас постоим.
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Быстрее, чем МФЦ
Надёжнее, чем банк. Проще, чем Госуслуги
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О компании говорят
Мы на слуху, и за 10 лет ни одного отрицательного отзыва.
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Возможность получить обслуживание дешевле
Сервис по тарифу позволяет сэкономить до 20% средств
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Минимальная цена базовых пакетов
Стоимость регистрации юрлица без адреса от 6000 руб., ликвидации - от 20.000 руб.
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Твёрдые честные цены не сбивают с толку
В процессе переговоров стоимость не вырастет
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Гарантируем безотказный результат
Наш опыт позволяет обеспечивать клиентам 100% гарантию выполнения задания
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Никаких срывов
Вы получите документы, необходимые для вашего бизнеса, в оговоренный срок
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Все риски мы берем на себя
В редчайших случаях форс-мажорных обстоятельств мы безвозмездно выполняем работу повторно
о компании
Время от времени любому предпринимателю требуется помощь грамотного юриста. Компания RIKS Consult предлагает быстрое и качественное решение любых правовых вопросов, связанных с ведением предпринимательской деятельности. Для вас работают опытные эксперты широкого профиля, которые всегда готовы проконсультировать клиента. Если вы находитесь в центре Москвы, то смело начинайте звонить по указанным номерам. Для тех, кому нужны лицензирование, регистрация предприятий, оформление смены юридического адреса, увеличения или уменьшения уставного капитала и т.п., двери нашего офиса открыты с 9 до 18 по будним дням, а сайт и WhatsApp активны 24 часа 7 дней в неделю..
Наш бизнес - это экономия ваших нервов, денег и времени.
5000
регистраций юрлиц
20
человек
в штате
15
минут обработка
заявки
9
лет на рынке
услуг
Статьи
Возможные отклонения от типовой формы устава ООО
Порой типовая форма учредительного документа не устраивает учредителей и воз...
Выход из общества путем отчуждения доли обществу
В любой коммерческой организации наступает момент, когда один или несколько у...
Внесение изменений в ЕГРЮЛ при смене адреса
В январе 2016-го были внесены коррективы в положения ФЗ за №129, которые, вступив в си...
Выход участника из ООО и распределение его доли
В юридической практике существует термин «выход через распределение», которы...
Изменение юридического адреса ООО в 2018 году
Во избежание подачи недостоверных сведений в органы регистрации с 2017 года, да...
Возможные отклонения от типовой формы устава ООО
Порой типовая форма учредительного документа не устраивает учредителей и воз...
Выход из общества путем отчуждения доли обществу
В любой коммерческой организации наступает момент, когда один или несколько у...
Внесение изменений в ЕГРЮЛ при смене адреса
В январе 2016-го были внесены коррективы в положения ФЗ за №129, которые, вступив в си...
Выход участника из ООО и распределение его доли
В юридической практике существует термин «выход через распределение», которы...
Изменение юридического адреса ООО в 2018 году
Во избежание подачи недостоверных сведений в органы регистрации с 2017 года, да...
отзывы
Наши Контакты:
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Адрес:
|Россия 109028 Москва, ул.Солянка, 13c2
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Телефон:
|8 (499) 649-81-70
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|info@riksconsult.ru